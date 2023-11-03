Группа "Парк Горького" перенесла начало мирового турне на март 2024 года

Местом проведения концерта в Москве останется "Крокус Сити Холл", все ранее приобретенные билеты действительны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа "Парк Горького" перенесла концерт в Москве, который станет началом мирового турне, на 1 марта 2024 года, сообщает Продюсерский центр Стаса Намина.

"Московский концерт легендарной рок-группы "Парк Горького" переносится. 4 декабря был запланирован сольный концерт группы с участием Николая Носкова, теперь же концерт состоится 1 марта 2024 года. Мероприятие станет стартовой точкой мирового турне "Парка Горького" в предстоящем году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местом проведения концерта останется "Крокус Сити Холл", все ранее приобретенные билеты действительны.

В ходе предстоящего турне, помимо участника первого состава группы Носкова, в составе "Парка Горького" выступят лидер-гитарист и вокалист Олег Изотов, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза (США, работал с The Dead Daisies, Thin Lizzy, Whitesnake), барабанщик Кенни Аронофф (США, работал с Smashing Pumpkins, John Fogerty, Tony Iommi), 17-летний лидер-гитарист и вокалист Тимофей Григорович, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, сын известного блюзового вокалиста Николая Арутюнова.

"В обновленной команде несколько великолепных вокалистов, <...> есть и лидер-вокалист. Кроме того, особенностью стиля и творческого лица сегодняшнего состава "Парка Горького" являются два виртуозных лидер-гитариста, что абсолютно уникально, так как подобных команд в мире не существует", - отметил продюсер Стас Намин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Мендозы, сегодняшний "Парк Горького" - это эталон исполнения и звучания, и для него честь и удача присоединиться к новому составу коллектива. "Я рос в Мексике, 30 лет назад я уже слышал о группе "Парк Горького". Стать участником этой команды было моей мечтой, но я и представить не мог, что этому суждено будет сбыться. Со Стасом мы подружились в 1994 году, и все годы я восхищаюсь многогранностью его таланта", - цитируют Мендозу в продюсерском центре.