В Петербурге представили выставку картин, написанных в зоне СВО

В экспозицию вошли работы художника Юрия Сивачева, которого мобилизовали в октябре 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга открыл выставку "Фронтовые этюды", на которой представил работы художника Юрия Сивачева, служащего в первой фронтовой творческой бригаде Западного военного округа. Как рассказал корреспонденту ТАСС Сивачев, большую часть работ он написал непосредственно в зоне проведения СВО.

"На выставке представлены мои фронтовые этюды, написанные в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике. Есть и более продуманные студийные работы, посвященные выступлениям нашей фронтовой творческой бригады перед бойцами и мирными жителями. Запечатлел многих бойцов, которые сейчас воюют - слава Богу, они все живы, я поддерживаю с ними связь, иногда переписываемся", - поделился художник.

Сивачев был мобилизован в октябре 2022 года. По его словам, мобилизацию он встретил без страха, сознавая, сколько сложной и вместе с тем нужной работы предстоит выполнить. Вместе с товарищами по бригаде он стал "гастролировать" с небольшими выставками по поселковым клубам новых регионов, по блиндажам и полевым госпиталям.

"Через месяца два-три я в принципе уже привык к полевым условиям - писал этюды на оргалите, потому что не было возможности приобрести другие материалы. Сам на строительном рынке в Херсонской области покупал этот самый оргалит, запиливал его, прогрунтовывал специальным клеем и на нем писал - по сути, все мои фронтовые этюды написаны на оргалите", - отметил автор.

Юрий Сивачев - российский фронтовой художник, член Союза художников. За проведение нескольких выставок в зоне СВО награжден медалью "Художник Греков". На выставке представлено около 40 его живописных и графических работ, на которых изображены портреты бойцов, пейзажи и зарисовки о фронтовой и прифронтовой жизни.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. Музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.