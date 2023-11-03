Умер народный художник РФ Вячеслав Самарин

Ему было 85 лет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Народный художник России Вячеслав Федорович Самарин умер на 86-м году жизни, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Ушел из жизни наш земляк - народный художник России Вячеслав Федорович Самарин. Это большая утрата для всех нас. В памяти всех тех, кто знал Вячеслава Федоровича, он навсегда останется замечательным художником со своим неповторимым, узнаваемым стилем. <…> Настоящим патриотом России и Смоленщины", - написал глава региона.

Он отметил, что Самарин был талантливым наставником и учителем, который открыл путь в изобразительное искусство целой плеяде мастеров. В октябре художник был удостоен медали "Патриот Смоленщины" за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства, плодотворную деятельность по развитию культуры и искусства на Смоленщине.

Самарин родился в 1938 году в Москве. За вклад в изобразительное искусство России награжден медалями имени Василия Сурикова и Александра Иванова и премией ЦФО за 2009 год. Работы Самарина хранятся в Смоленском музее-заповеднике, в Министерстве культуры России, музеях Тамбова, Армавира, Норильска, Рославля, Гагарина, в частных коллекциях в США, Италии и Швейцарии. Несколько лет Самарин преподавал на Смоленском пединституте.