Пианист Кемпф даст в Москве юбилейный концерт

Концерт музыканта пройдет в историко-культурном центре "Соборная палата" 17 декабря

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Английский пианист Фредерик Кемпф в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что приедет с юбилейным концертом, посвященным 25-летию его победы в международном конкурсе имени Чайковского, в Москву в 2023 году, несмотря на возможные последствия для его карьеры.

"Концерт в Москве, посвященный 25-летию моей победы в международном конкурсе имени Чайковского, состоится в декабре. Не собираюсь отказываться от встречи с публикой, я музыкант, а не политик. Россия очень важна для меня. Я считаю, что должен играть русскую музыку в России", - сказал он.

Фредерик (Фредди) Кемпф занял третье место в конкурсе в 1998 году. Сегодня он - единственный из иностранных пианистов - победителей конкурса Чайковского, который продолжает ежегодно выступать в России. "Я стараюсь сейчас больше быть дома, у меня четверо детей, но концерты в России - это еще встреча с большими друзьями", - отметил музыкант.

По его словам, особенно ценно, что на своих концертах он видит слушателей из разных российских городов. "Я знаю, что они приезжают на мои концерты специально. В прошлом году на концерте в Санкт-Петербурге были зрители из Архангельска, Ростова, Новгорода", - сказал Кемпф.

Юбилейный концерт музыканта пройдет в историко-культурном центре "Соборная палата" в Москве 17 декабря. Его второе отделение посвящено 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова.

Ранее из-за лояльного отношения пианиста к России шведская звукозаписывающая компания BIS records расторгла многолетний контракт с ним. Также по этой причине в прошлом году отменили его крупные гастрольные туры по Великобритании.