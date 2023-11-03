Культурное сотрудничество Москвы с новыми регионами будет курировать Александр Кибовский

На выставке представят портреты трех героев СВО: Героя России, кавалера ордена Мужества Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества, Георгиевского креста и медали Жукова Дмитрия Торопова и кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский назначен представителем столицы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ. Это следует из анонса Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова.

"4 ноября, в День народного единства, в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Александра Шилова на Знаменке будут показаны новые работы мастера - портреты участников специальной военной операции (СВО). Картины представят автор и представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации Александр Кибовский. В рамках традиционной культурной акции "Ночь искусств" вход в галерею с 18 часов будет свободный", - указано в публикации на сайте галереи.

Уточняется, что на выставке представят портреты трех героев СВО: Героя России, кавалера ордена Мужества Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества, Георгиевского креста и медали Жукова Дмитрия Торопова и кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева. "Я с громадным вдохновением писал настоящих русских защитников Отечества. И буду писать их дальше, потому что преклоняюсь и восхищаюсь ими, ведь они защищают наше Отечество, не щадя своей жизни", - приводятся в сообщении слова Шилова.

Кибовский же, которого цитирует пресс-служба, отметил, что Москва активно помогает развитию новых регионов страны, уделяя внимание не только масштабным инфраструктурным проектам, но и культурному сотрудничеству. В частности, за полтора года московские артисты провели более 1 тыс. выездных мероприятий, а учреждения культуры передали более 15 тыс. книг, более сотни музыкальных инструментов, около 500 учебных пособий, перечислили напрямую свыше 25 млн рублей. Кроме того, 17 школ искусств Москвы и Донбасса заключили соглашения о сотрудничестве в сфере детского и юношеского образования.

"Мероприятия проходят не только на новых территориях, Москва проводит тематические выставки, принимает гастроли артистов Донбасса, гостеприимно встречает тысячи ребят, приезжающих в столицу", - отметил Кибовский. Особым направлением работы он назвал "творческое внимание к участникам СВО". "Только культбригада Москонцерта дала более 470 выступлений в воинских частях и госпиталях, в том числе прямо в зоне боевых действий, один из таких концертов для воинов интернациональной бригады "Пятнашки" артисты дали под Авдеевкой прямо в блиндаже в 100 м от передовой", - заметил он.

В столице проходят выставки, посвященные героям СВО, их семьям предоставили сертификаты на бесплатное посещение музеев, катков в парках культуры и отдыха, билеты на праздники. "Теперь в один вечный строй с участниками Первой мировой и Великой Отечественной войн, боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе встают три новые картины, на которых изображены герои нашего времени - участники СВО", - добавил Кибовский.

О Кибовском

Александр Кибовский - историк, искусствовед, разработчик историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи. Автор многочисленных статей и монографий.

Он занимал пост главы Москомнаследия с 2010 по 2015 год, был руководителем департамента культуры с марта 2015 года по сентябрь 2023 года. Также с октября 2014 года Кибовский руководит московским отделением Российского военно-исторического общества. Действительный государственный советник Российской Федерации второго класса.

Автор работ по истории российской императорской армии, а также по идентификации портретов русских офицеров XVIII-XIX веков на основе сведений о форменной одежде и наградах, автор книг "300 лет российской морской пехоте" (2008 года; совместно с Олегом Леоновым) и "Униформа российского военного воздушного флота" (совместно с Алексеем Степановым и Кириллом Цыпленковым), "Российская морская пехота, 1855-1908". В 2019 году книга Кибовского "500 неизвестных" стала победителем национального конкурса "Книга года - 2019". Ему также вручен диплом Книги рекордов России в категории "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей".

Заслуженный деятель искусств РФ. В 2009 году Кибовский был удостоен почетной грамоты президента РФ, в 2015 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также он имеет ордена преподобного Сергия Радонежского III степени (2014 год), Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.