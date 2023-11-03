Путин допустил выделение средств на программу земских работников культуры

Как заявил президент РФ, "это предложение очень правильное и благородное"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Средства на программу земских работников культуры могут быть выделены, однако предварительно нужно посчитать, какой объем финансирования для этого потребуется, заметил президент РФ Владимир Путин.

Член Совета Общественной палаты (ОП) РФ Ирина Великанова на встрече нового состава ОП РФ с главой государства предложила запустить в стране программу земских работников культуры. Президент, выслушав ее, сказал: "Посмотрим, сейчас работа с бюджетом на следующий год закончена, тем не менее у нас есть и дополнительный доход. Посмотрим, надо посчитать, сколько это стоит. Само по себе это предложение очень правильное и благородное". "Я правительству такое поручение дам", - пообещал он.

Путин отметил, что важность той работы, которую проводят работники культуры на местах, сложно переоценить - она огромна. Специалисты этой сферы, по его словам, "культивируют и доводят до людей те самые ценности нравственные и моральные, о которых мы все время говорим и которые мы все пытаемся защищать".