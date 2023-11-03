В пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроются 11 новых выставок

В частности, в галерее "Луч" начнет работу первая персональная выставка художника Кирилла Кипяткова, на которой представлены картины, выполненные только на светоотражающей основе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать новых выставок современного искусства станут доступны гостям пространства арт-платформы Cube.Moscow с 11 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"11 ноября в Cube.Moscow открываются 11 новых выставок современного искусства <...> В частности, в большом выставочном зале галерея "КультПроект" открывает масштабную коллективную выставку "Вместе…", посвященную 15-летию галереи и представляющую собой попытку взглянуть на пройденный путь и вспомнить всех его участников. Экспозиция новой выставки условно разделена на три части, где отражены особенные интересы, которые отличали галерею все время ее существования. Видеоролики, смонтированные на базе тизеров осуществленных проектов, становятся визуальной частью повествования", - говорится в сообщении.

Галерея "Луч" открывает первую персональную выставку художника Кирилла Кипяткова, на которой представлены картины, выполненные только на светоотражающей основе. А 159F Gallerie откроется выставка "Давос", посвященная многолетнему исследованию современной цифровой культуры, а также влияния масс-медиа на восприятие глобальных событий и повседневную жизнь. Кроме того, в BelovaArt Gallery можно будет посмотреть коллективную выставку "Нулевой километр", где представят произведения наиболее ярких и влиятельных авторов из Татарстана, принадлежащих к разным поколениям и школам и работающих в разных видах визуального искусства - от живописи и графики до объекта и инсталляции.

Новые проекты представят также PA Gallery, галерея M.A.R.S.H., Arts Square Gallery и другие. Арт-платформа Cube.Moscow - инновационное пространство, открытое в 2019 году, где представлены более 10 галерей и открыты выставки современного искусства.