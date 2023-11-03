В Твери на выставке покажут более 100 фарфоровых фигур народностей России

В экспозицию вошли 108 скульптурных работ

ТВЕРЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Тверской краеведческий музей подготовил выставку фигур из коллекции "Императорского фарфорового завода", посвященную народностям России, сообщила ТАСС главный хранитель музейных предметов Тверского государственного объединенного музея Елена Мойкина.

"Все фарфоровые скульптуры очень интересные, самобытные. Каждую из них можно разглядывать, обращая внимание на выражение лица, украшение, одежду, даже ткань на одежде расписана в соответствии с народным костюмом того или иного региона России. Всего на выставке представлено 108 скульптурных работ, они сгруппированы по этнографическим типам", - сказала собеседница агентства.

В 1907-1917 годах скульптор Павел Каменский по просьбе императора Николая II создал коллекцию фарфоровых фигур, изображающих народы России. "Он в первую очередь хотел, чтобы его наследник видел и знал все народности, которые существовали в то время в Российской Империи. И поэтому были задуманы скульптуры до 40 см, каждая из которых расписана вручную. При этом специалисты того времени опирались на данные этнографического исследования и первой переписи населения", - сказала сотрудник музея, добавив, что сейчас коллекция хранится в Эрмитаже и других музеях страны.

По ее словам, в 2007-2012 годах "Императорский фарфоровый завод" воспроизвел все фигуры по оригиналам. "Но мастера завода пошли дальше - воссоздали те народности, которые не вошли в состав коллекции Каменского", - отметила собеседница. Она добавила, что в числе новых - фигуры представителей северных народов и их детей в национальной одежде.

Экспозиция дополнена подлинными костюмами и предметами этнографической коллекции XIX-XX веков из собрания музея, а также костюмами национально-культурных автономий татар, армян, грузин и корейцев, проживающих на территории Тверской области.

Выставку приурочили ко Дню народного единства, она будет открыта для посетителей с 4 ноября до 28 января.