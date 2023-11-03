В Архангельске открылась выставка редких печатных и рукописных книг XVI-XVII веков

В частности, впервые экспонируется написанное на бересте "Сочинение Святого Патрикия Прусского"

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Выставка "Редкая книга" рукописных и печатных книг XVI-XVII веков из собрания Архангельского краеведческого музея открылась в архангельском Гостином дворе, передает корреспондент ТАСС. Всего в экспозиции 29 книг, среди них экземпляр первой из датированных первопечатных книг России - "Апостол", изданный в 1564 году Иваном Федоровым.

"Каждая книга здесь с историей. Некоторые истории у нас чуть-чуть приоткрыты, многие, к сожалению, нет, но они великие путешественники, эти книги. Мы понимаем, что книга XVI-XVII века должна была пройти огромный путь длиной несколько веков, чтобы каким-то чудом оказаться у нас в музее", - сказала ТАСС старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Архангельского областного краеведческого музея Анна Кузнецова.

Почти все представленные книги - церковные, в экспозиции несколько евангелий. Например, Евангелие Василия Тяпинского, напечатанное между 1560 и 1580 годами в Великом княжестве Литовском, сохранилось всего в двух экземплярах. Одно хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, архангельское было обнаружено в 1876 году в Антониево-Сийском монастыре. Это Евангелие написано в два столбца: в одном текст на церковно-славянском языке, во втором - на западнорусском. В третьем столбце дается толкование непонятных слов и ссылки на источники. "Тяпинский в Великом княжестве Литовском, тогдашняя Белоруссия туда входила, был просветителем, считал, что народ нужно просвещать на родном, понятном языке", - пояснила собеседница агентства.

Впервые экспонируется "Сочинение Святого Патрикия Прусского" XVII века, это фрагмент рукописной книги, написана она на бересте. "Здесь у нас фрагмент книги, в которой десять листов сохранилось, мы не знаем, сколько всего было. Он, конечно же, очень хрупкий. Он реставрировался, и мы впервые имеем возможность его показать людям, какие книги были в древности. Ранее семнадцатого века таких книг не сохранилось, это очень хрупкий материал", - показала Кузнецова.

О других экспонатах

На выставке не только книги, здесь представлены предметы, которые в то время их окружали: деревянные царские врата, расписной клиросный шкаф, подсвечники, переносные фонари, аналой, облачение священников, иконы. Один из экспонатов - "тощая свеча". Так называли большой расписной церковный подсвечник, который ставился перед храмовой или поклонной иконой, лежавшей на аналое. Название "тощая свеча" связано с тем, что для их изготовления бралась колода, полая (то есть пустая или тощая) внутри.

В экспозиции представлены также лестовки. Это разновидность четок, которые использовали во время молитвы до реформ патриарха Никона. После них они остались только в старообрядческой культуре. Лестовка состоит из валиков, сплетенных в ленту, внутри каждого бумажный свиток с молитвой.

Выставка будет работать до мая 2024 года.