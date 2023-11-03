В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля "Любой ценой..."

На постановку спектакля ушло два месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Российская премьера одной из пьес английского драматурга и сценариста Теренса Рэттигана "Мальчик Уинслоу", впервые переведенная на русский язык, состоялась в Свердловском академическом театре драмы. На российской сцене пьеса вышла под названием "Любой ценой…", передает корреспондент ТАСС.

"Мы [в спектакле] размышляем о праве человека на поступок: имеет ли он право отвечать за других? Хорошо, если ты за себя принимаешь решение, но когда это твое решение влечет гибель и разрушение жизней других людей, то можешь ли ты себе это позволить? На мой взгляд, ответить просто невозможно на этот вопрос", - сказал журналистам режиссер Алексей Бадаев.

Прототипом Ронни Уинслоу - главного героя произведения Рэттигана стал кадет из Королевского военно-морского колледжа Джордж Арчер-Ши, которого в 1908 году несправедливо обвинили в воровстве, но отцу удалось отстоять его честное имя в суде. Алексей Бадаев отметил, что в оригинальной истории внимание обращено на поиск справедливости, положительный исход судебного процесса, победу суфражисток в борьбе против дискриминации женщин. В российской интерпретации на первый план выходят судьба Ронни, которую за него решили, и вопрос о том, имеем ли мы право распоряжаться чужими жизнями, даже когда за этим стоят благие намерения.

Перевод пьесы на русский язык осуществлялся силами театра, по словам режиссера, на работу ушло около месяца, а на постановку самого спектакля - еще два.

Спектакль сделали иммерсивным, сценическая площадка представляет собой зал Палаты Общин, в котором зрители занимают места парламентариев. Для того, чтобы зрители видели весь спектр эмоций героев, во время важных сюжетных поворотов лица актеров снимаются на камеру и в режиме реального времени транслируются на большой экран. Заслуженный артист России Борис Горнштейн, исполняющий роль отца главного героя - Артура Уинслоу, в беседе с журналистами отметил, что в таком формате актерам играть сложнее. Если в классической постановке актеры почти не видят зрителей в зале из-за яркого света прожекторов, то в иммерсивной - зрители сидят рядом.