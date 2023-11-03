Реставраторы в Эрмитаже восстановили картину Перуджино конца XV века

Портрет выставили в Аполлоновом зале к 500-летию со дня смерти Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Реставраторы государственного Эрмитажа восстановили картину итальянского живописца эпохи Возрождения Перуджино "Портрет молодого человека". Как сообщила пресс-служба музея, отреставрированная работа представлена на выставке в Аполлоновом зале Зимнего дворца.

"Картина "Портрет молодого человека" из собрания Государственного Эрмитажа написана в конце XV века и поступила в собрание музея в 1850 году. В 1867 году картину перевели с дерева на холст, и на протяжении полутора веков она не подвергалась масштабным вмешательствам. За это время появились многочисленные царапины и сильные поверхностные загрязнения красочного слоя, лак помутнел и разложился, а поздние записи потеряли первоначальные тон и цвет. Благодаря работе специалистов Лаборатории научной реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа посетители выставки смогут оценить подлинное мастерство и уникальную манеру Пьетро Перуджино", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реставрация картины и выставка приурочены к 500-летию со дня смерти Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи, более известного как Перуджино (около 1448 - 1523), - одного из выдающихся мастеров итальянского Возрождения и учителя Рафаэля.

Портрет молодого человека написан в конце XV века. Юноша в черном берете с отогнутыми краями, из-под которого выбиваются длинные волосы, в белой льняной рубашке и черной куртке, написан на нейтральном синем фоне. "Небольшой, почти миниатюрный погрудный портрет на темном фоне характерен для своего времени, но необычен для самого Перуджино, который привык работать с монументальным форматом и крайне редко обращался к портретному жанру", - отметили представители Эрмитажа. С момента поступления в эрмитажную коллекцию в XIX веке картина Перуджино не подвергалась серьезной реставрации.