Ледовое шоу Навки началось в Москве с церемонии поднятия флагов России и ОАЭ

3 ноября отмечается День флага Объединенных Арабских Эмиратов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Показ ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады", которое будет проходить на московской "ВТБ-Арене" до 6 ноября, началось в пятницу с церемонии поднятия флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент ТАСС.

Перед церемонией с приветственными словами выступили сама Навка и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Мы очень рады, что это грандиозное шоу приурочено к Дню флага Объединенных Арабских Эмиратов, который отмечается 3 ноября. Пользуюсь случаем, выражаю благодарность уважаемой Татьяне Навке и ее команде. Поднятием флагов России и Объединенных Арабских Эмиратов в этот день мы подчеркиваем дружбу между двумя странами. Желаю всем зрителям насладиться этим представлением", - сказал посол ОАЭ.

"И давайте еще раз пожелаем, чтобы наша российско-эмиратская дружба и дальше развивалась на благо народов наших стран", - отметила Татьяна Навка.

Ледовое шоу собрало 3 ноября полный зал зрителей. Исполнительницей роли Шахерезады выступила Татьяна Навка.

"История любви Шахерезады" была впервые представлена 24 декабря 2022 года на катке дворца спорта "Мегаспорт" в Москве.