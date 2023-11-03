Театр из Белоруссии открыл программу фестиваля Достоевского в Новгородской области

Фестиваль продлится с 3 по 11 ноября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 ноября. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского открылся в Новгородской области спектаклем "Дядюшкин сон" от Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа из Витебска, который прошел в Старой Руссе. В Великом Новгороде фестиваль стартовал с закрытого показа камерного спектакля "Мой муж - Федор Достоевский" Театра драматических импровизаций из Санкт-Петербурга, об этом ТАСС сообщили ТАСС в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

"Открыли фестиваль гости из Витебска со спектаклем "Дядюшкин сон" в Старой Руссе. В Великом Новгороде впервые в фестивальной истории театральной площадкой стал Музей письменности Новгородского музея-заповедника. Там прошел закрытый показ камерного спектакля "Мой муж - Федор Достоевский" театра драматических импровизаций из Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе НОТКА.

Фестиваль пройдет на шести площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе, всего с 3 по 11 ноября состоится 26 показов 23 спектаклей. География фестиваля в 2023 году очень обширна. В нем примут участие представители театров из Республики Беларусь, Армении, Индии, Венгрии, Сербии, городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Воронежа, Челябинска, Чебоксар, Мензелинска, Воркуты, Великого Новгорода и Старой Руссы.

"Широкую палитру жанров и художественных идей, вдохновленных наследием классика, поддержат постановки большой и малой форм, в том числе моноспектакли, а также иммерсивные практики, театр кукол, спектакль-променад по улицам Старой Руссы, мюзикл и рок-опера", - добавили в пресс-службе. Для широкой публики фестиваль в Великом Новгороде стартует 4 ноября в концертном зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. "Театр пилигримов" из Иркутска привезет драйв-мюзикл Константина Артамонова "Родион".

Фестиваль Достоевского один из старейших в России, начинался еще в 1992 году. За годы его проведения в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии, более 6 тыс. участников, 500 театральных коллективов, 150 тыс. зрителей.