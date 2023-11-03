Художественный музей в Ульяновске капитально отреставрировали впервые за 30 лет

В учреждении культуры удалось впервые экспонировать иконы Ярославской и Псковской иконописных школ, мастеров Оружейной палаты, а также симбирские иконы и произведения деревянной скульптуры, ранее находившиеся в хранилище музея

УЛЬЯНОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Капитальная реставрация основных залов Ульяновского областного художественного музея выполнена впервые за 30 лет. Об этом написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Впервые за 30 лет капитально отреставрированы основные залы областного художественного музея, закуплено новое оборудование. Сегодня открыли помещения после ремонта", - отметил он.

Русских добавил, что благодаря реставрации сотрудники музея смогли вновь открыть зал русского искусства, закрытый с 1970 года. "Более 50 лет тут были фонды музея, теперь запасники расширены, а зал снова принимает гостей - здесь выставлены картины передвижников", - уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что ремонт также позволил впервые экспонировать иконы Ярославской и Псковской иконописных школ, мастеров Оружейной палаты, симбирские иконы, произведения деревянной скульптуры, ранее находившиеся в хранилище музея. "Масштабную реставрацию в музее мы провели меньше, чем за год. Средства выделили из областного бюджета, также помог нацпроект "Культура", инициированный президентом", - пояснил он.

В сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области говорится, что в музее восстановили паркет в двух залах, заменили оконные перекрытия, инженерные сети, системы отопления и освещения, а также вентиляцию. Обновленные музейные залы позволили технически и концептуально расширить экспозицию, увеличить количество экспонируемых произведений искусства, сделать ее доступнее и комфортнее для посетителей. Кроме того, была отреставрирована рама работы XVI века Луиса де Моралеса "Святое семейство" и заменено защитное стекло.

По данным правительства региона, реставрация выставочных залов Ульяновского областного художественного музея началась в конце прошлого года. Всего на ремонтные работы было направлено 40 млн рублей. Из них 32 млн рублей выделены по поручению Русских из областного бюджета, еще 8 млн рублей составили средства Министерства культуры России по нацпроекту "Культура".

О музее

Ульяновский областной художественный музей принадлежит к числу старейших региональных музеев России и ведет свою историю с 1895 года, когда была создана Симбирская губернская ученая архивная комиссия. В залах учреждения на данный момент представлены около 400 произведений, русской и западноевропейской живописи, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. Музей и его филиалы ежегодно посещает около 100 тыс. человек.