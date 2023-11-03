В Абхазии прошел концерт национальных коллективов ко Дню народного единства

Артисты исполнили абхазские, русские, армянские и другие народные песни и танцы

СУХУМ, 3 ноября. /ТАСС/. Праздничный концерт с участием российских и абхазских национальных коллективов прошел в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанбы в честь Дня народного единства. Об этом сообщается на сайте Дома Москвы в Сухуме, организовавшего концерт при поддержке правительства Москвы.

"Ансамбли абхазской народной песни и народных инструментов "Гунда" и "Апсны-фолк", государственный детский хореографический ансамбль "Абаза", а также Театр русской песни Алены Ларькиной и армянский танцевальный коллектив "Ахтамар" приняли участие в концерте ко Дню народного единства в Сухуме. Артисты исполнили абхазские, русские, армянские и другие народные песни и танцы", - говорится в сообщении.

"Наш праздничный концерт приурочен к замечательному празднику - Дню народного единства, посвящен дружбе, миру и взаимопониманию. В России этот праздник символизирует многообразие, единство, в Абхазии такая же история - здесь живут представители разных народов, и мы решили показать многообразие народных коллективов. Специально из Адлера для участия в концерте приехал коллектив, исполняющий русские народные песни", - сказала журналистам представитель Дома Москвы в Сухуме Мария Соя.

Накануне празднования Дня народного единства спикер Народного собрания - парламента Абхазии Лаша Ашуба направил поздравления председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а также послу РФ в Абхазии Михаилу Шургалину.

"Российское государство сегодня решает широкий спектр ключевых общенациональных задач, придавая высокую значимость поддержанию и совершенствованию гармоничных межнациональных и межконфессиональных общественных отношений. Благодаря единству народов России сохраняется целостность государства и свершаются все его достижения и победы. Сегодня российский народ отвечает на сложные вызовы современности", - отметил Ашуба. Он пожелал "благоденствия и мира российскому государству, здоровья и успехов каждому его гражданину".

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник, учрежденный в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета, посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.