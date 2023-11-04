В Москве стартует международная выставка-форум "Россия"

На ней экспозиции представят все 89 регионов страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международная выставка-форум "Россия" открывается 4 ноября на площадке ВДНХ. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года.

Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

Как рассказала ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, форум будет идти больше четырех месяцев, и за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тыс. образовательных мероприятий. Организаторы подготовили 131 экспозицию.

Выставку посетят зарубежные гости, в том числе из СНГ, Азии, Латинской Америки и других дружественных стран.

Чем удивят регионы

Дальневосточные регионы на выставке сыграют две настоящие свадьбы. Так, забайкальские артисты в рамках творческой программы выставки сыграют свадьбу по традициям старообрядцев - семейских, а другая церемония бракосочетания пройдет в бурятском традиционном стиле с проведением специального обряда. Посетители экспозиции Хабаровского края на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве смогут увидеть голографические самолеты, узнать о местах, где можно увидеть китов, и поучаствовать в создании мультфильма на мастер-классе от хабаровской анимационной студии. Центральным арт-объектом станет фигура человека, собранного из капель воды и символизирующего реку Амур.

Некоторые регионы Сибири делают ставки на технологии: так, Омская область презентует экспозицию "Омск - ты просто космос!", в центре которой будет расположен макет ракеты "Ангара", космонавт Анна Кикина будет представлять Новосибирскую область, на стенде которой гости смогут с помощью VR-экскурсии посетить "самую умную улицу в мире". Другие - на красоты природы, к примеру, Красноярский край покажет на своем стенде пятиметровую скульптуру Енисея, оживающую каждый час с помощью 3D-проекции, Иркутская область проведет прямые трансляции с лежбища байкальских нерп и организует соревнование оркестров. Ростовая кукла динозавра КуZбасика будет приглашать гостей к стенду Кемеровской области. Томская область оформит стенд по мотивам сказочной повести "Изумрудный город", разделенный на три зоны: Сердца, Ума и Храбрости.

Регионы Южного федерального округа представят свой потенциал на выставке с использованием современных высоких технологий, также упор экспозиций будет сделан на культурное наследие территорий. Так, например, основной активностью стенда Краснодарского края станет иммерсивное шоу с использованием VR-шлемов и художественного видеоконтента с 3D-эффектами. Участники, расположившись на пляжных шезлонгах, смогут "окунуться" в море и покорить гору, побывать на олимпийских объектах, увидеть виноградники и винодельни Кубани. Также в центре экспозиции края будет расположен кинетический арт-объект, который расскажет о легендарных уроженцах Краснодарского края, о победах в науке и культуре, образовании и спорте.

Крым, также являющийся одним из ведущих туристических регионов России, на открытии стенда запустит фотоконкурс, победителю которого власти подарят пятидневную семейную путевку на полуостров. Также получить подарки смогут и участники онлайн-викторины на знание полуострова, ее победителя тоже наградят сертификатом на отдых, еще двум призерам отправят крымскую натуральную косметику, туристический гамак и наборы путешественника.

Санкт-Петербург продемонстрирует на выставке более 40 проектов, среди них - праздник выпускников "Алые паруса", Морской собор в Кронштадте, Музей обороны и блокады Ленинграда, остров Новая Голландия и другие. Стенд города на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений, которые расскажут о его достижениях. Центральным арт-объектом петербургской экспозиции станет детальная копия Дворцового моста. Его разведут в день открытия, а гости станут свидетелями зрелищного свето-музыкального шоу.

На стендах Центрального федерального округа посетители выставки смогут узнать о достижениях промышленности, сельского хозяйства, культурных традициях и обычаях регионов. Тема 150-летнего юбилея великого русского композитора Сергея Рахманинова нашла отражение в визуальном оформлении стенда Тамбовской области - интерактивные электронные клавиши, расположенные на полу, позволят каждому создать свою мелодию или исполнить знаменитую композицию. Главное место в экспозиции Тверской области займет интерактивный тренажер - кабина машиниста поезда "Иволга 3.0" с возможность виртуального путешествия по достопримечательностям региона.

Новые регионы

Как сообщала координатор экспозиции из ДНР Елена Остроух, Донецкая Народная Республика создаст для форума-выставки "Россия" стенд в форме угольной горы, где, в частности, можно будет увидеть двухметровую кованную из снарядов розу, шахтерский туннель с презентацией истории республики и зону для панорамного фото. Стенд Луганской Народной Республики (ЛНР) на выставке-форуме "Россия" посвящен восстановлению региона. Как сообщала ТАСС заместитель председателя правительства республики Светлана Подлипаева, на экспозиции отобразят восстановление региона шефами-субъектам РФ, ведь в регионе идет активное благоустройство.

Херсонская область покажет свое развитие в сфере народного хозяйства, промышленности и культуры с момента нахождения в составе Российской Империи до вхождения в состав Российской Федерации в 2022 году. Также Херсонщина представит разработанную новую цифровую систему социального обеспечения, которая включает модуль для первичной верификации граждан и модуль работы с выплатами. Эта система позволила быстро возобновить выдачу пенсий жителям региона, базы данных которых украли украинские власти.

На стенде Запорожской области особое внимание организаторы уделили трем перспективным отраслям региональной экономики: агропромышленному комплексу, энергетике и туризму, чтобы продемонстрировать и историко-культурное богатство региона, и потенциал в составе России. Каждой из них посвящен отдельный интерактивный экран. Туристов могут привлечь побережье Азовского моря, целебные источники и археологический памятник "Каменная могила", ставший филиалом музея-заповедника "Херсонес Таврический". Также от региона на выставке будут представлены фотографии Натальи Исиченко из пгт Куйбышево. Работы войдут в интерактивную карту России на стенде Русского географического общества.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.