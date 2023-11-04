Фестиваль "Приношение Елене Образцовой" завершится гала-концертом молодых талантов

Музыканты исполнят вокальные и инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов, современные романсы и песни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Пятый международный музыкальный фестиваль "Приношение Елене Образцовой" завершится в Петербурге гала-концертом "Музыкальная юность России". Молодым талантам будет предоставлен Дворец Белосельских-Белозерских на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В концертной программе примут участие лауреаты и призеры Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой, начинающие певцы и инструменталисты из разных регионов России - Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Архангельска, Уфы, Курска, Белгорода, Краснодара", - рассказали в пресс-службе. Юные музыканты исполнят вокальные и инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов, современные романсы и песни. Мероприятие организовано Культурным центром Елены Образцовой при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

По результатам экспертизы Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Елены Образцовой вошел в составленный Министерством просвещения перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей. Лауреаты этих конкурсов вносятся в государственный информационный ресурс талантыроссии.рф.

В рамках фестиваля состоялись концерты "Душе твоей, Елена…", международные творческие школы вокального и инструментального искусства, XIV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, филармонический гала-концерт "От звезды и до воды", музыкальный марафон в Международный день музыки.