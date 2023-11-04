Театр "Кремлевский балет" представит балет "Снегурочка" после трехлетнего перерыва

Зрители впервые увидят заслуженную артистку России Екатерину Первушину в партии Снегурочки

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Театр "Кремлевский балет" 4 ноября покажет балет в двух действиях "Снегурочка" на музыку П. И. Чайковского после трехлетнего перерыва. Партию Снегурочки впервые исполнит заслуженная артистка России Екатерина Первушина, а партию Купавы - Алина Каичева, сообщила пресс-служба Государственного Кремлевского дворца.

"4 ноября, в свой день рождения, театр "Кремлевский балет" после долгого перерыва покажет балет "Снегурочка" на музыку Петра Ильича Чайковского. В нем запланированы сразу два новых ввода: в партии Снегурочки зрители впервые увидят заслуженную артистку России Екатерину Первушину, в партии Купавы - Алину Каичеву", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, основой балета стал сюжет одноименной пьесы А. Н. Островского. Художественный руководитель театра "Кремлевский балет" Андрей Петров, ушедший из жизни в апреле 2023 года, говорил, что первый акт "Снегурочки" особенно интересен детям. "Там действуют силы, существующие в гармонии с природой: ветра, снежинки, Леший, играющие со Снегурочкой. Надеюсь, детей заинтересуют и славянские обряды", - привели в пресс-службе его слова. Отмечается, что вся хореография в спектакле поставлен Петровым.

Театр "Кремлевский балет" был создан народным артистом России, хореографом Петровым 4 ноября 1990 года. Тогда труппа представила столичной публике свой первый спектакль "Макбет" в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева.