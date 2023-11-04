В МХТ имени Чехова со сцены прочтут письма зрителей

Они прозвучат в исполнении Алены Хованской, Дарьи Юрской, Анастасии Скорик, Юлии Ковалевой и других артистов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. МХТ имени А. П. Чехова в рамках празднования 125-летия Художественного театра проведет вечер под названием "Мое имя вам ничего не скажет...", где прозвучат приходившие в МХТ письма зрителей. Вечер из цикла "Круг чтения" состоится 4 ноября на Малой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Московский Художественный театр был властителем дум с момента своего основания в 1898 году и на протяжении многих десятилетий. И все эти годы зрители писали мхатовцам письма - признания в любви, размышления о спектаклях, исповеди, критические замечания. Среди авторов писем были люди, знаменитые на весь мир и вовсе не известные", - рассказала представитель пресс-службы.

По ее словам, идея опубликовать эти послания пришла к историкам театра еще в 1970-х годах, но была осуществлена только недавно стараниями сотрудников научного сектора Школы-студии МХАТ Ольги Егошиной и Ольги Абрамовой при деятельном участии руководителя сектора Инны Соловьевой. "Ими были не только отобраны самые интересные письма из многотысячной корреспонденции, но и восстановлены биографии их авторов, а ведь в театр ходили и обращались к нему очень разные люди - от восторженных гимназисток до солдат Первой мировой, от министров царского правительства до революционеров. Объемистый двухтомник "Письма в Художественный театр" увидел свет в издательстве Navona", - проинформировала собеседница агентства.

Письма, приходившие в МХТ в первые десятилетия его существования, и легли в основу вечера, приуроченного к 125-летию Художественного театра. Над программой работали режиссер Марина Брусникина, художник Софья Шнырева, художник по свету Александра Жерносек, музыкальным руководителем выступила Алена Хованская.

Письма прозвучат в исполнении артистов МХТ Алены Хованской, Дарьи Юрской, Анастасии Скорик, Юлии Ковалевой, Армэна Арушаняна, Алексея Варущенко, Ивана Дергачева, Николая Сальникова.