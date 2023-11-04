В ДФО пройдет акция "Ночь искусств"

В ходе нее будут работать тысячи выставок, перформансов, мастер-классов и арт-вечеров

ТАСС, 4 ноября. Тысячи выставок, перформансов, мастер-классов и арт-вечеров пройдут в музеях, библиотеках, театрах городов и сел Дальнего Востока во время акции "Ночь искусств". Большая часть мероприятий - с использованием интерактивных технологий и цифрового оборудования, сообщили ТАСС власти регионов.

"Тема "Ночи искусств" этого года - "Взгляд в будущее". Это история о применении новейших технологий: участники смогут не только наблюдать за выступлениями и выставками, но и активно взаимодействовать с произведениями искусства. Благодаря различным инсталляциям, интерактивным проектам каждый посетитель сможет стать частью художественного процесса и ощутить неповторимую атмосферу творчества - мы покажем, как современное искусство может вдохновить на рефлексию о различных сферах жизни и общества", - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В Национальной библиотеке Бурятии жители и гости республики смогут отправиться с виртуальную экскурсию по России, принять участие в мастер-классе по оцифровке документов, озвучить книгу в студии звукозаписи, а также посетить виртуальный концертный зал "Музыка кино". В Приморской краевой картинной галерее приглашают отправиться в интерактивное путешествие "Театральный маршрут" - это экскурсия по закулисью, где работают осветители, гримеры и костюмеры. Увидеть то, что скрыто от глаз зрителей, можно и в Якутске: в Государственном театре оперы и балеты запланирован вечер искусства "Ночь в стиле барокко". "Мы покажем кусочек репетиции - генерального прогона оперы "Севильский цирюльник", - сказал журналистам директор театра Владислав Левочкин.

В Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета в "Ночь искусств" открыта фотовыставка "Краш СССР" - на ней представлены лучшие работы петербургского фотографа Валерия Плотникова. Он посвятил своему ремеслу больше 40 лет и создал портретную галерею выдающихся людей современности, среди которых Дмитрий Лихачев, Булат Окуджава, Мстислав Ростропович, Владимир Высоцкий и другие. Узнать больше об истории России предлагают также в Чите: в Музее декабристов пройдет экскурсия, на которой расскажут о Нерчинских рудниках, судьбах каторжников и женах декабристов. В Забайкальском краеведческом музее подготовили уникальную выставку вооружения древнего народа мохэ, жившего на севере Маньчжурии.

Ярмарки ремесленников, мастер-классы и игры также пройдут в учреждениях культуры Камчатского и Хабаровского краев, Амурской области. В Сахалинском областном художественном музее для посетителей создан квест, его можно пройти в зале постоянной экспозиции "Современное искусство Кореи": это возможность в интерактивной форме познакомиться с предметами восточного искусства из музейной коллекции.

"Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция, основная цель которой - предоставить возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством страны. Впервые "Ночь искусств" была проведена в Москве в 2013 году.