4 ноября, 12:16
Международная выставка-форум "Россия"

Любимова открыла экспозицию "Наша культура" на выставке "Россия"

© Анастасия Шаренкова/ ТАСС

В ней есть разделы "Портрет современной культуры", "Кинематография", "Музейные маршруты" и другие

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Экспозиция Министерства культуры РФ открылась на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

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"Всех с праздником, с Днем народного единства! Мы собрались здесь не только в связи с этой значимой датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны. <...> Этот павильон почти на 161 день станет домом для российской культуры. Мы с гордостью приглашаем вас всех к нам в гости", - сказала министр культуры Ольга Любимова на открытии.

Экспозиция рассказывает о реализации национального проекта "Культура". Также в ней есть разделы "Портрет современной культуры", "Кинематография", "Музейные маршруты" и другие.

Главным арт-объектом стал большой фотохолст, который глава министерства назвала портретом российской культуры. "Здесь в одном масштабном кадре представлены более 160 героев нашей современной культуры и искусства, от уже ставших легендами до молодых дарований", - отметила Любимова. Среди изображенных на картине деятелей культуры Владимир Высоцкий, Владимир Меньшов, Иосиф Кобзон и другие.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЛюбимова, Ольга БорисовнаМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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