Международный фестиваль национальных театров намерены проводить в Чувашии раз в два года

В программу планируют включить образовательный форум, мастер-классы и творческие лаборатории, в которых смогут участвовать школьные театры

ЧЕБОКСАРЫ, 4 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя "Сеспель фест" в Чувашии станет частью вновь учрежденного Международного фестиваля национальных театров "Чекещ" (в переводе с чувашского языка - ласточка), его будут проводить раз в два года. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров "Сеспель фест" примкнет к Международному фестивалю национальных театров имени Веры Кузьминой "Чекещ". Фестиваль будет проходить раз в два года", - отметил Николаев. По его словам, мероприятия организуют не только в Чебоксарах, но и в других муниципалитетах.

В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии, уточняется, что в программу планируется включить образовательный форум, мастер-классы и творческие лаборатории, в которых смогут участвовать школьные театры.

"У нас есть детские, национальные театры, проходят фестивали, которые нашли своего зрителя, но не имеют масштабов, чтобы их заметила широкая аудитория. Большим фестивалем мы автоматически охватим и их. <…> С развитием школьных театральных студий <…> у нас активизировалось театральное творчество, и в этом году - в Год счастливого детства в Чувашской Республике - набрал мощное движение фестиваль школьных театральных постановок", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Фестиваль "Сеспель фест" проходит в Чувашии с 2016 года. В этом году он состоится с 14 по 17 ноября с участием коллективов из Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

Первый Международный фестиваль (конкурс) национальных театров имени Веры Кузьминой "Чекещ" пройдет с 17 по 22 ноября. На площадках Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Иванова (чувашского драмтеатра) и Чувашского государственного театра кукол выступят коллективы из Азербайджана, а также Башкирии, Калмыкии, Крыма, Марий Эл, Татарстана и Чувашии. На фестивале предусмотрено семь номинаций.

Театральные события

Народный артист СССР, художественный руководитель чувашского драмтеатра Валерий Яковлев сообщил ТАСС, что фестиваль национальных театров учрежден в год 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Веры Кузьминой (1923-2021). "Если говорить о фестивале национальных театров [в Чебоксарах], то <…> в последний раз самый крупный был <…> в 1992 году <…>. Фестиваль был всероссийским, назывался "Федерация-92", - добавил Яковлев.

Кузьмина была лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска", почетным гражданином Чувашии. На протяжении 74 лет играла в спектаклях чувашского драмтеатра. Триумфом актрисы на международном уровне считался моноспектакль "Черная ласточка" по пьесе Бориса Чиндыкова.