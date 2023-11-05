В Москве в усадьбе Белая дача откроют первый частный музей семьи Николая II

В экспозиции представят около 300 уникальных экспонатов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Музей семьи последнего российского императора Николая II открывается 5 ноября в отреставрированной усадьбе Белая дача в Москве. Это первое в России частное собрание, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

В экспозиции будет представлены около 300 уникальных экспонатов, многие из них являются личными вещами царской семьи. Среди них представлены письма будущего императора Николая II к Александре Федоровне во время путешествия по Японии, где на него было совершено покушение.

Помимо этого, будет обнародовано письмо императрицы Марии Федоровны к императору Вильгельму II, полученное им за два дня до объявления Германией войны России, редкие фотографии семьи последнего императора и другие уникальные экспонаты.

На открытии музея для первых посетителей проведут экскурсию по выставке и территории усадьбы. Также запланировано выступление Государственного хореографического ансамбля "Березка", мировой звезды оперной сцены Хиблы Герзмавы, народного артиста России Сергея Мигицко.