В петербургской филармонии началось прощание с Юрием Темиркановым

Дирижер умер 3 ноября в возрасте 84 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Прощание с почетным гражданином Санкт-Петербурга, народным артистом СССР, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Шостаковича Юрием Темиркановым началось в Большом филармоническом зале, сообщает корреспондент ТАСС.

Гражданская панихида сопровождается музыкой в исполнении заслуженного коллектива России, который маэстро возглавил в 1988 году и который во всем мире знали как "оркестр Темирканова". Он выступает под управлением главного дирижера Николая Алексеева.

Над сценой зала размещен большой портрет Темирканова. Гроб установлен в центре зала, перед сценой. Рядом с ним выложены многочисленные награды маэстро. Проститься с Темиркановым пришли сотни человек.

"Мы потеряли великого человека, великого музыканта, великого художника, великого учителя", - сказал журналистам перед церемонией народный артист России Лев Клычков, концертмейстер заслуженного коллектива России - коллектива, художественным руководителем которого Темирканов оставался до конца жизни. Он отметил, что Темирканов привнес в филармонию, в культуру "новый ветер, новую свободу, новые отношения внутри коллектива". "Сколько эмоций, сколько он отдавал не только руками, телом, лицом - от него исходила энергия", - сказал Клычков.

Воспоминаниями о маэстро поделился с журналистами дирижер академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии заслуженный артист РФ Владимир Альтшулер. "[Юрий Хатуевич] прекрасно смотрелся на сцене, у него была великолепная, блистательная мануальная техника. Он прекрасно общался как с оркестром, так и с залом. На тех концертах, которые я помню, публики было такое количество - можно сказать, как говорят музыканты, "на люстрах висели", - сказал он.

Темирканов умер 2 ноября, не дожив чуть больше месяца до 85-летия.