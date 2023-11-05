В Москве свыше 300 человек посетили концерт артистов "Музыка в метро"

Со сцены звучали каверы на известные песни и авторские мотивы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Зрителями концерта артистов проекта "Музыка в метро", который проходил в рамках акции "Ночь искусств" в Доме музыки в Москве, стали более 300 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Более 300 зрителей посетили концерт артистов "Музыки в метро" в рамках Ночи искусств. На сцене Московского международного Дома музыки выступили звезды проекта: коллектив "Фрикинг аут", кавер-группа Music.Art.Play, музыкант Александр Демидов и брасс-бэнд "Эхо улиц", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что артисты исполнили песни последних десятилетий прошлого века. Со сцены звучали каверы на известные песни и авторские мотивы.