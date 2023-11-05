В Мариинском театре появится кабинет имени Юрия Темирканова

Театр также даст бесплатный концерт в память о народном артисте СССР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Кабинет имени Юрия Темирканова появится в историческом здании Мариинского театра, где он проработал много лет. Об этом объявил художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев.

Он сказал, что Мариинский театр в день прощания с Темиркановым даст бесплатный концерт в память о нем. Прозвучит Шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского - последняя симфония композитора. "Мы также назовем кабинет, который Вы занимали на протяжении многих лет, Вашим именем. Это лучшая, если хотите комната, кабинет в историческом здании Мариинского театра", - сказал Гергиев на церемонии прощания. "Согретая именем [Темирканова]", эта комната будет хранить память о нем для будущих поколений, добавил он.

Темирканов в 1976-1988 годах был главным дирижером Кировского (ныне Мариинского) театра. За это время в репертуар вошли такие его спектакли, как "Евгений Онегин" (в его постановке опера идет в театре и сегодня) и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Петр I" Андрея Петрова, "Мертвые души" Родиона Щедрина. Именно Темирканов в 1976 году привел в театр студента Ленинградской консерватории Валерия Гергиева, который прошел здесь путь от стажера до художественного руководителя - директора театра.

Прощание с почетным гражданином Санкт-Петербурга, народным артистом СССР, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Юрием Темиркановым проходит в Большом филармоническом зале.