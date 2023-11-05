В Калининграде назвали лауреатов всероссийской премии "Органист года - 2023"

В шорт-лист премии вошли восемь музыкантов

КАЛИНИНГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения Всероссийской премии "Органист года - 2023" прошла в воскресенье вечером в Калининграде в историческом Кафедральном соборе на острове Канта, где установлен самый большой в России орган. Жюри назвало лауреатов в четырех номинациях, а также обладателей специальных призов.

"В этом году в шорт-лист премии "Органист года" вошли восемь музыкантов из различных городов страны: Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Томска, а также столицы Белоруссии - Минска. Лауреатов в четырех номинациях определило профессиональное жюри в состав которого вошли профессор, и.о. ректора Академии хорового искусства, соучредитель Фонда развития творческих инициатив Александр Соловьев, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала "Музыкальная жизнь" Евгения Кривицкая и заслуженный артист России, дирижер, композитор, генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий", - рассказала ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

Приветствуя участников и гостей церемонии вручения наград, Соловьев отметил, что одна из целей премии - сфокусировать внимание на деятельности музыкантов, которые связали свою жизнь с органом. "Но в рамках сегодняшней премии есть музыканты, чье профессиональное направление не в полной мере связано с этим инструментом, лауреатами стали два человека, связанные с Московским хоровым училищем имени Свешникова, являющиеся как органистами, так одновременно и композиторами. И наша задача - поддерживать такие творческие устремления музыкантов", - сказал он. Соловьев отметил, что у участников сегодняшней церемонии есть "уникальная возможность прикоснуться к калининградскому органу в величественной акустике зала собора".

Лауреаты премии

Решением жюри лауреатом премии "Органист года - 2023" в номинации "За вклад в профессию" стал народный артист России, заведующий кафедрой органа и клавесина Московской консерватории Рубин Абдуллин, который уже много лет ведет активную концертную деятельность. Он является автором и исполнителем крупных концертных циклов, охватывающих различные историко-стилевые этапы развития мирового органного искусства, с концертами побывал во многих городах России, странах Европы и в США.

В номинации "Персона" премию, присуждаемую органистам, чьи выступления вызвали большой резонанс в СМИ и профессиональном сообществе, получил лауреат всероссийских и международных конкурсов, штатный органист Томский филармонии Дмитрий Ушаков. Музыкант ведет активную просветительскую деятельность, стал создателем нового типа органного концерта - так называемого интерактивного концерта, где программу определяют сами слушатели.

Лауреатом в номинации для молодых исполнителей "Дебют" стала Аида Глухова, ассистент-стажер Петербургской консерватории, лауреат нескольких российских органных конкурсов, дипломант Международного конкурса имени Микаэла Таривердиева 2023 года за лучшее исполнение музыки барокко. Звание лауреата в номинации "За самую оригинальную и концептуальную программу" жюри присудило преподавателю секции органа и клавесина Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки Вячеславу Золотовскому. В своих концертных программах он делает акцент на джазовые композиции и импровизации, является участником джазового трио, в котором присутствует орган.

Помимо дипломов лауреатов премии "Органист года - 2023" все обладатели их получили приглашения выступить с сольными концертами в различных филармониях страны. А еще четверо органистов, вошедших в шорт-лист премии, удостоены специальных призов жюри. В их числе Владимир Невдах - доцент Белорусской академии музыки, главный органист и капельмейстер Архикафедрального костела святейшего имени Девы Марии в Минске. Он награжден призом "За создание культурных мостов" и приглашен участвовать в Международном фестивале "Органные вечера в Пицунде" в сентябре 2024 года. Преподаватель кафедры органа и клавесина Московской консерватории, член Союза композиторов РФ Дмитрий Дианов удостоился спецприза "За создание нового органного репертуара".

Торжественная церемония чествования лауреатов премии и обладателей специальных призов жюри сопровождалась их выступлениями за самым большим в России органом Кафедрального собора. Звучали не только произведения классиков органного искусства, но и собственные творения. Так, обладатель спецприза Дианов представил на суд слушателей и своих коллег российскую премьеру - сочинение "Ave verum" для хора, кларнета, фортепиано и органа. Собственное органное сочинение исполнил также Святослав Паршаков, награжденный "За целеустремленность и творческие перспективы".

О конкурсе и органе

Всероссийскую премию "Органист года" учредили четыре года назад Фонд развития творческих инициатив, Российский музыкальный союз и журнал "Музыкальная жизнь", выбрав местом церемонии объявления лауреатов исторический Кафедральный собор XIV века в Калининграде, где установлен один из самых внушительных органов в мир. Вручение премии "Органист года" традиционно проходит в рамках международного фестиваля "Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе". В этом году он проводится в 15 раз.

Уникальный единый органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов - большого и малого хорового. Технические данные комплекса впечатляют: 6 301 труба у большого органа и 2 224 трубы у малого. Общее количество регистров - 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. Два органа могут звучать как отдельно, так и вместе, они взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды.