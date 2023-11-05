В Петербурге представили обновленную версию мюзикла на льду "Кармен"

Главную роль исполняет двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Илья Авербух представил в Санкт-Петербурге свой мюзикл на льду "Кармен" в обновленной версии, передает корреспондент ТАСС. Главную роль в спектакле исполняет двукратный серебряный призер Олимпиады и обладательница восьми мировых рекордов Евгения Медведева.

"У нас три спектакля в Санкт-Петербурге - и три аншлага. Это ваше доверие к нам. Мы безумно тронуты, что в Санкт-Петербурге к этому жанру такое уважение", - сказал, обращаясь к зрителям перед началом шоу, Авербух.

Спектакль отличает масштабная сценография с многоярусными декорациями, спецэффекты, красочные стилизованные костюмы, трюки, а также живой вокал. В ролях Хосе и тореадора Эскамильо - Александр Энберт и Марк Кондратюк. Также в спектакле участвуют двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые только в этом году начали выступать в ледовых постановках. На лед вышли и олимпийский чемпион Максим Маринин, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский и другие.

Евгения Медведева призналась, что ей было интересно примерить на себя образ Кармен, на которую она совсем не похожа в жизни. "Я в жизни более сдержанный человек и более дисциплинированный. <…> Но есть героиня, есть я, есть роль, и все сложилось", - добавила она.

Специальный гость

В шоу также участвует чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. "Когда Лиза объявила, что она все-таки решила взять паузу [в карьере], то, конечно, я позвонил, - рассказал Авербух журналистам перед показом. - Понятно, что она сейчас вошла таким специальным гостем, если можно так сказать. Мы не могли уже успеть интегрироваться в спектакль так, как интегрированы все, но мне кажется, такая роль - это все равно большой подарок зрителям. <…> Я очень надеюсь, что постепенно мы уже внедрим так, что у Лизы также будет отдельная партия, героиня, идущая по всему спектаклю".

Первый ледовый спектакль "Кармен" Авербух поставил восемь лет назад, в 2015 году. Первыми Кармен и Хосе стали Татьяна Навка и Роман Костомаров (в свое время дуэт на музыку к балету "Кармен" принес им олимпийское золото). "Я бы ни в коей мере не сравнивал бы ту версию и эту. Они все мне дороги, - сказал Авербух. - Я рад, что во многом и благодаря тому, что совершенно новый состав ребят, которые [представляют] свою историю, спектакль стал звучать по-другому".

В мюзикле принимают участие ледовый балет, артисты цирка, а также акробаты Санкт-Петербургского ледового театра Григорий Забелло и Анатолий Сластин. Озвучивают "Кармен" артисты мюзиклов Анна Тесс и Александр Саванец в сопровождении живого ансамбля. Показ шоу пройдет в Ледовом дворце также 6 ноября.