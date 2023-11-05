Фильм "Испытание аулом" стал победителем фестиваля "Arctic open - детям"

Всего в программу фестиваля вошли 19 фильмов из России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии

АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Arctic open - детям", в рамках которого зрителям представили 19 фильмов из семи стран, завершил работу в Архангельской области, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Лучшим полнометражным игровым фильмом для детей и юношества стал "Испытание аулом" режиссера Ислама Сатырова. Его посмотрели в Коноше, Архангельске и Новодвинске", - сообщили в оргкомитете.

На фестивале фильм представили продюсер Денис Лафанов и актер, сыгравший главную роль - Амир Кумратов. Кинолента рассказывает об 11-летнем городском подростке Тимуре, который не интересуется ничем, кроме социальных сетей и видеоблога. Отцу не нравятся его увлечения. Тимур заключает с ним пари, что проживет месяц в ауле у деда, где отец родился и вырос.

Также в конкурсной программе назвали победителя в номинации "Лучший короткометражный фильм для детей и юношества", им признан "Король бакланов" режиссера Дарьи Разумниковой. Лучшим детским актерским составом стала актерская банда фильма "Иван Семенов: большой поход" режиссера Антона Богданова.

Всего в программу фестиваля вошли 19 фильмов из России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии. Жюри возглавила режиссер авторской анимации киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева. Также в судейской комиссии кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Котт, актер театра и кино, музыкант, композитор Иван Соловьев и поэтесса Варвара Заборцева.

Показы прошли в дни осенних школьных каникул, чтобы в первую очередь фильмы увидели дети. После сеансов они могли поговорить с режиссерами, продюсерами и актерами представленных кинолент. Кроме того, во внеконкурсной программе прошел VR-показ экофильма про китов и ретроспективный просмотр мультмюзиклов режиссера киностудии "Союзмультфильм" Инессы Ковалевской. Основная программа Arctic open будет представлена с 7 по 10 декабря. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Архангельской области.