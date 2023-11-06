Фильм "По щучьему велению" вновь возглавил кинопрокат в России

На втором месте расположилась космическая драма "Человек ниоткуда"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "По щучьему велению" Александра Войтинского вновь стал лидером кинопроката в России, собрав 615 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период со 2 по 5 ноября.

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.

На втором месте - космическая драма "Человек ниоткуда" режиссера Рената Давлетьярова, собравшая 47,7 млн рублей. По сюжету фильма, вышедшего на экраны 2 ноября, первому полету человека в космос предшествовал засекреченный пуск ракеты в 1960 году. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, прежде чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, герой понимает, что попал в 2023 год. Герою сложно принять новую реальность еще и потому, что он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание - образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Главную роль в проекте исполнил Александр Метелкин. В картине также снялись Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин и Александр Жигалкин.

На третьей строчке рейтинга оказалась российская биографическо-приключенческая драма "Повелитель ветра", собравшая 34,9 млн рублей. В основу сценария легла история кругосветного полета, который Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером "Повелителя ветра".

Американский фильм ужасов "Пять ночей с Фредди" Эммы Тамми, официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, занял третье место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 38,6 млн рублей. Фильм, снятый по серии видеоигр Five Nights at Freddy’s, рассказывает об охраннике, который устраивается на работу в пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Роли в картине исполнили Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард и другие.