Московские театры планируют привезти спектакли по Астафьеву в Красноярский край

Показы постановок пройдут в рамках празднования столетия писателя

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Московские театры планируют привезти спектакли по произведениям Виктора Астафьева на родину писателя в Красноярский край в рамках празднования его столетия, которое пройдет в мае 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

"Президентом страны подписан указ о празднования в 2024 году столетия Виктора Петровича Астафьева. <…> Запланировано несколько сотен мероприятий, которые пройдут по всей стране. Но конечно же, Красноярск, Красноярский край станут центром [празднования]. <…> Во многих театрах нашей страны есть спектакли по произведениям Виктора Петровича. Мы планируем привезти столичные театры с разными постановками по Астафьеву в Красноярск. Сейчас <…> согласовываем сроки их приезда", - сообщил Зинов.

Спектакли по произведениям Астафьева идут в МХАТе имени А. П. Чехова и Московском губернском театре.

Столетие Астафьева пройдет в Красноярске в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе писателя, который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".