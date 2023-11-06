В Якутии проектирование кинопавильона планируют начать в 2024 году

Построить объект намерены к 2027 году

ТАСС, 6 ноября. Разработка проектно-сметной документации для создания в Якутии первого на Дальнем Востоке кинопавильона полного цикла начнется в 2024 году. Строить его начнут в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В настоящее время формируется концепция развития многофункционального кинопавильона, ведутся переговоры с потенциальными концессионерами. Сейчас идет разработка эскизного проекта, в следующем году начнется разработка проектно-сметной документации. Оператором в период эксплуатации проекта будет АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Многофункциональный кинопавильон полного цикла к 2027 году построят на территории 68-го квартала Якутска. Новый объект креативной индустрии станет местом съемок кинокартин и обеспечит создание мощной киноиндустрии как в Якутии, так и на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что в последние годы благодаря деятельности якутских кинокомпаний растет авторитет и популярность якутского кино. Это стало основой для поручения президента России Владимира Путина о создании в Якутске кинопавильона. Пока такие павильоны действуют только в Москве и Санкт-Петербурге.

Создание киноиндустрии в республике даст экономический эффект и обеспечит Якутии рост туристической привлекательности. Кинопавильон будет рассчитан не только на якутский рынок, но и на развитие кино по всему Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству России и властям Якутии обеспечить строительство многофункционального кинопавильона в Якутске. Соответствующее поручение дали по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" 30 мая. Многофункциональный кинопавильон станет единственным на Дальнем Востоке кинотехнологическим центром полного цикла. Проект должен обеспечить креативную индустрию республики современными павильонами для съемок, студиями звукозаписи, шумооформления, перезаписи, монтажа, цветокоррекции, создания визуальных эффектов, а также костюмерными, гримерными, реквизиторскими и различными мастерскими.