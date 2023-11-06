Более 10 тыс. зрителей посетили фестиваль искусств "Хворостовский"

Он проходил с 13 октября по 5 ноября

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Более 10 тыс. зрителей в Красноярске, Новосибирске и Москве посетили фестиваль искусств, посвященный певцу Дмитрию Хворостовскому. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Красноярского края.

"На сцене Большого зала Московской консерватории состоялся заключительный концерт красноярского фестиваля искусств "Хворостовский". События фестиваля в Красноярске, Новосибирске и Москве посетили более 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Фестиваль 2023 года посвятили теме наставничества и передачи традиций исполнительского мастерства. "В концертах с признанными профессионалами оперной сцены выступили лауреаты международных музыкальных конкурсов", - пояснили в министерстве.

О фестивале

Красноярский фестиваль искусств "Хворостовский" проходил в Красноярске, Новосибирске и Москве с 13 октября по 5 ноября. На мероприятии впервые в Красноярске выступил Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В рамках фестиваля свои мастер-классы по оперному искусству дали солист Мариинского театра Сергей Скороходов и оперная певица из Франции Македа Монне. Фестиваль организует Красноярская филармония при поддержке регионального правительства.

О Хворостовском

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Умер 22 ноября 2017 года. В Красноярске имя заслуженного оперного певца присвоено театру оперы и балета, институту искусств и международному аэропорту. В 2023 году ко дню рождения Хворостовского в Красноярске в музее-усадьбе Г. В. Юдина открылась выставка детских вещей и редких семейных снимков певца.