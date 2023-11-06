Концерт продлится три часа

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Начало концерта запланировано на 15:00, сообщили организаторы.

"Поэт и певица Ирина Дубцова 6 ноября выступит на главной сцене Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ во время концерта, организованного павильоном Банка России "Умные финансы", - говорится в сообщении. Для публики также выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx.

Как рассказали организаторы, концерт продлится три часа. На нем публика услышит в исполнении Дубцовой песни "Не целуешь", "Под дождем", "Люби меня долго" и "О нем".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.