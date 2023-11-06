Матвиенко считает, что будущее России за такими артистами, как Shaman

Председатель Совета Федерации сообщила, что с удовольствием посмотрела его концерт в рамках Международной выставки-форума "Россия"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что с удовольствием посмотрела концерт Shaman, который выступил в рамках Международной выставки-форума "Россия". Она заявила, что именно за такими артистами будущее России.

"Будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину в самые трудные для нее моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешевыми аплодисментами, а именно за такими, как Shaman. Настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны. И, конечно, будущее за такой молодежью", - сказала спикер Совфеда, выступая на марафоне "Знание. Первые" с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

Она сообщила, что посетила концерт 4 ноября, в День народного единства. "С огромным удовольствием посмотрела концерт теперь уже очень популярного певца Shaman. Я надеюсь, что вы разделите мои эмоции тоже, - потрясающий концерт. Это очень талантливый молодой человек, который пишет такие проникновенные песни, с такой любовью к России, к своей стране", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Shaman поет вживую, не под фонограмму. При этом, обратила внимание председатель верхней палаты парламента, на концерте царила особая атмосфера, когда многотысячная аудитория молодежи вместе с артистом "так искренне, так честно пели песни о России, гимн России". "Вот если кто-то посмеет сказать, что у нас молодежь какая-то не такая, значит, он будет подвергнут остракизму. У нас молодежь замечательная. И это не комплимент вам, это констатация факта", - сказала Матвиенко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.