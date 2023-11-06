Максакова сообщила, что сыграет 6 ноября в спектакле после небольшой травмы

Актриса сообщила, что исполнит роль Марии Игнатьевны Перонской в постановке "Война и мир"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Актриса Людмила Максакова после полученной накануне небольшой травмы 6 ноября сыграет в спектакле "Война и мир", сообщила ТАСС сама артистка.

"Сегодня я играю в спектакле "Война и мир", где исполняю роль Марии Игнатьевны Перонской", - сказала собеседница агентства.

Максакова рассказала, что в воскресенье, отыграв в спектакле "Царь Эдип", за кулисами она получила травму головы - медики наложили четыре шва. Но сейчас, по словам актрисы, она чувствует себя нормально.

Людмиле Максаковой 83 года. В 1961 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. После окончания училища была принята в Театр имени Евгения Вахтангова, где служит до сих пор. Среди самых известных фильмов и сериалов с ее участием "Неподсуден" "Летучая мышь", "Десять негритят", "Анна Каренина", "Номинация" и другие.