В парке "Яуза" в Москве открылась тематическая фотовыставка

Экспозиция доступна до 30 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Выставка, посвященная проекту "Питомцы в Москве", открылась в парке "Яуза". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В парке "Яуза" открылась фотовыставка, посвященная проекту "Питомцы в Москве". На 20 стендах разместились снимки современных площадок для выгула собак и ответы на популярные вопросы о домашних животных: зачем дрессировать собаку, сколько с ней нужно гулять, как делать это правильно", - говорится в сообщении.

Как отметил директор парка Александр Сапронов, чьи слова приводятся в сообщении, одно из правил проекта "Питомцы в Москве" - содержание собак в городе должно быть комфортным как для владельцев, так и для тех, у кого питомцев нет. На фотовыставке первые смогут узнать больше об активном выгуле, а вторые - увидеть жизнь глазами собаководов. Выставка находится у западного входа в парк "Певческое поле", входящий в состав парка "Яуза", неподалеку от перекрестка улиц Кольской и Заповедной. Вход свободный, экспозицию можно увидеть до 30 ноября.

В рамках программы "Мой район" провели исследование, которое показало, что две трети москвичей хотели бы иметь удобное место для безопасных прогулок с собаками в шаговой доступности от дома. В 2021 году появился проект "Питомцы в Москве". В его рамках обновляют городскую инфраструктуру, рассчитанную на собак и их владельцев.

"За время работы программы в Москве появилось 59 новых площадок, 26 из них создали в 2023 году. В их числе парк для кинологических и выставочных мероприятий на Кольской улице в Бабушкинском районе. Раньше на этом месте находились автосервисы. Затем территория вошла в состав парка "Яуза" и была модернизирована. С участка убрали строительный мусор, снесли старый бетонный забор. При участии специалистов Российской кинологической федерации здесь обустроили две площадки для тренировки собак и большую территорию для проведения соревнований с трибунами на 170 человек, она занимает 1,3 га", - отмечается в материале.