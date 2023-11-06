Сергей Полунин выступил на форуме "Россия" под композицию Shaman

Артист балета исполнил танец под композицию "Встанем", посвятив его солдатам, погибшим на СВО

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Артист балета Сергей Полунин выступил на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия". Он исполнил танец под композицию Shaman "Встанем", посвятив его солдатам, погибшим на специальной военной операции (СВО), передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня я думал про погибших солдат, которые отдали жизнь за ту свободу, в которой будет жить наше поколение. Когда ты танцуешь, полностью открываешься вселенной. Ты должен находиться здесь и сейчас, быть свободным к любому разговору, который тебе откроется. В этом танце у меня разговор с теми ребятами, защитниками, которые воевали за нас, отдали свои жизни", - поделился артист.

По словам Полунина, он, как и многие артисты, оказался перед выбором в начале СВО, но для него он был очевиден. "Мне пришлось делать выбор - ты или с теми людьми, которые находятся на западных границах, или ты с Россией. Для меня Россия - единственная страна в мире на данный момент, которая по-настоящему свободна. Ее за эту свободу пытаются на протяжении многих лет как-то унизить", - поделился он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.