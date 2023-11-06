В Калининграде стартовал фестиваль "Джаз в филармонии"

Мероприятие открыл ансамбль джазовой музыки народного артиста России Давида Голощекина

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Джаз в филармонии" начался в Калининграде. В течение предстоящей недели под сводами исторического здания областной филармонии прозвучат четыре концерта традиционной и авангардной джазовой музыки с участием исполнителей мирового уровня.

Джазовую историю, которая продлится до 12 ноября в концертном зале филармонии, открыл ансамбль джазовой музыки народного артиста России Давида Голощекина, созданный 55 лет назад и сегодня известный далеко за пределами нашей страны. "Мегапопулярный коллектив единственной в России Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки впервые в Калининграде", - сказал ТАСС Виктор Бобков - народный артист России, директор филармонии, выступающей организатором фестиваля.

В исполнении коллектива, в который помимо его лидера входят пианист Николай Сизов, гитарист, заслуженный артист Азербайджана Гасан Багиров, контрабасист Вадим Михайлов, ударник Гарий Багдасарьян и вокалистка, лауреат международных конкурсов Юлия Касьян, прозвучали авторские композиции Голощекина. Ансамбль исполнил "Сиреневый час", "Я помню Чарли", "Полночь в Летнем саду", "На солнечной стороне Невского", другие импровизации маэстро. Не обошли стороной и джазовую классику: всемирно известный хит тромбониста и джазового композитора Хуана Тизола "Караван" и "В сентиментальном настроении" Дюка Эллингтона были представлены музыкантами в оригинальных аранжировках.

Голощекин отметил, что его коллектив выступает в Калининграде с особым настроением. "Ваш фестиваль называется "Джаз в филармонии", и это прекрасно. Это продолжение замечательной традиции - продвижение джаза как серьезной музыки в массы людей". - сказал маэстро.

"Фестиваль "Джаз в филармонии" почти за 20 лет своего существования стал знаковым музыкальным событием, завоевав огромную популярность у калининградцев и гостей города. И его организаторы, составляя программу, приглашая коллективы и солистов для участия в очередном празднике джаза, прежде всего озабочены тем, чтобы на концертах звучала качественная музыка, - заметил Бобков. - Чтобы это был настоящий джаз, а не его подобие. Чтобы джаз был разнообразным, чтобы музыканты разных коллективов не повторялись, были оригинальны в своем творчестве, радую и удивляя знающую и понимающую джаз публику", - подчеркнул собеседник.

Именно к таким музыкантам относятся участники нынешнего фестиваля. В их числе Сергей Колесов - ведущий российский саксофонист, первый в истории российский обладатель Гран-при самого престижного Международного конкурса саксофонистов им. Адольфа Сакса в бельгийском Динанте. Он выступит вместе с солистами областной филармонии в сопровождении Концертного духового оркестра. Не нуждаются в особом представлении мэтры российской джазовой сцены народный артист России пианист Даниил Крамер, мультиинструменталист Аркадий Шилклопер, которые выступят вместе с молодой и талантливой контрабасисткой Дарьей Чернаковой. Джазовые ритмы легендарного Фрэнка Синатры представит в финале фестиваля композитор, исполнитель Дмитрий Носков, его ансамбль джазовой музыки и камерный оркестр Калининградской филармонии.

О фестивале

Международный фестиваль "Джаз в филармонии" организован Калининградской областной филармонией имени Е. Ф. Светланова, проходит при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Впервые прошел в 2004 году.

В разные годы его участниками были ведущие коллективы и солисты из разных стран - Германии, Италии, Кубы, США, Польши и др. Особенностью фестиваля является то, что он филармонический, то есть в его программе особо приветствуются творческие поиски в направлении перекрестка жанров: оригинальные аранжировки классических произведений джазовыми исполнителями, исполнение джазовых композиций академическими музыкантами - органистами, камерными оркестрами.