Дни Александринского театра с показом двух спектаклей пройдут в Ереване

До этого труппа выступала в Армении 40 лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Дни Александринского театра пройдут в Армении 9-12 ноября в рамках программы Ереванского международного театрального фестиваля. Труппа отправляется на гастроли в эту страну спустя 40 лет после предыдущего приезда, рассказал журналистам художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

"Гастроли в Армении имеют для нас особое значение. Удивительно, но Александринский театр приезжает в Ереван всего во второй раз за всю свою историю. Ровно 40 лет назад, в октябре 1983 года, здесь был показан спектакль "Пока бьется сердце", безусловно, важный для репертуара того времени. Сейчас мы привозим абсолютно иной Александринский театр, восстановивший в XXI веке свой статус первого и ведущего драматического театра России", - сказал Фокин.

На сцене Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна будут показаны спектакли "Женитьба" Фокина и "Тварь" главного режиссера труппы Никиты Кобелева. Кроме того пройдет специальный показ фильма "Петрополис" и будет представлена выставка "Избранные образы русской сцены".

Как отметил худрук, для него также очень важна встреча со зрителями перед показом его фильма "Петрополис". "Уверен, что сейчас время, когда особенно необходимо иметь возможность говорить, слышать, понимать друг друга", - считает режиссер.

Это ответный визит петербуржцев в Ереван. Нынешней осенью Национальный театр имени Сундукяна успешно выступил на XI Международном театральном фестивале "Александринский", показав здесь две постановки.