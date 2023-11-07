В Московском губернском театре состоится премьера спектакля "Семейная картина"

Показы пройдут 7 и 10 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский губернский театр (МГТ) представит премьеру комедии Александра Островского "Семейная картина" в постановке режиссера Ольги Матвеевой, сообщила пресс-служба театра.

"Рождение спектакля в камерном пространстве помогает раскрыть пьесу. Картина как особенный драматургический жанр позволила нам создать эффект непосредственного присутствия зрителя в этой картине. Мы словно оказываемся в раме этой картины вместе с героями, у них в гостях. И находясь так близко, переживая и смеясь над настоящими и придуманными проблемами этой семьи, мы получаем возможность подумать и про свои семейные отношения со всеми их радостями или опасными поворотами", - привели в пресс-службе слова режиссера.

Спектакль покажут в большом фойе МГТ. Как отметили в театре, в постановке нет второстепенных героев, важна каждая деталь - и гитара, и романсы, и танцы, и монологи. В спектакле заняты в разных составах Александрина Питиримова, Анна Цанг, Антон Соколов, Михаил Шилов, Сергей Вершинин, Андрей Мисилин и другие артисты.

Худрук театра Сергей Безруков напомнил, что это третий спектакль по Островскому в МГТ. "10 лет назад первой премьерой нашего молодого театра стала моя постановка "Нашла коса на камень" по произведениям Островского. То есть наш театр впервые заговорил со зрителем словами этого великого драматурга. Затем в репертуаре появился спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" - восстановленная версия легендарной постановки Олега Табакова. Островский - великий автор, он писал о нас с вами, его пьесы вне времени. И сейчас, в его юбилейный год, мы выпускаем третью постановку по произведению Островского - "Семейная картина", - привели его слова в пресс-службе.

"Семейная картина" - первая законченная пьеса Островского, которую он написал в 24 года. Первоначально она называлась "Картина семейного счастья". Произведение было запрещено к постановке цензурой. Впервые зрители увидели ее на сцене в 1855 году в Петербурге на сцене Александринского театра.

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник-постановщик Юлия Короткова, хореограф Анна Гилунова, музыкальным руководителем выступил Валерий Федоренко. Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения Островского. Премьерные показы пройдут 7 и 10 ноября.