Вышел новый детский мультсериал "Шушумагия"

В первом сезоне запланирован выход 26 эпизодов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый российский мультсериал для девочек "Шушумагия" анимационной компании "Ярко" вышел в онлайн-кинотеатре Premier и на видеохостинге Rutube. В первом сезоне зрителей ждет 26 серий, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко".

"В этом году мы выпустили три новых сериала - "Тикабо", "Живой гараж", а сегодня рады представить совершенно особенный проект - "Шушумагию". Он создан с большой любовью и вниманием к современной женской аудитории. В России крайне мало проектов для девочек дошкольного возраста, ранее эта потребность закрывалась за счет зарубежных производителей контента. Мы уверены, что "Шушумагия" станет самым любимым сериалом юных зрительниц про женскую дружбу", - привели в пресс-службе слова генерального директора и генерального продюсера "Ярко" Альбины Мухаметзяновой.

Новый мультсериал выполнен в технологии 2D и ориентирован на аудиторию девочек от четырех до шести лет. В день премьеры на обеих онлайн-площадках вышли шесть серий, всего в первом сезоне запланировано 26 эпизодов. Шоураннером проекта выступила Наталья Тихомирова.

"Нам было важно рассказать про простые, но вечные ценности - дружбу, любовь, гармонию. Мы слышим эти понятия почти каждый день, но иногда забываем, что за словами должны стоять действия. Дружба - это глагол. Так, наши героини заботятся о маленьких существах шушу и берегут гармонию огромного Волшебного леса - и через эту помощь сами растут и становятся лучше", - отметила Тихомирова, ее слова привели в сообщении.