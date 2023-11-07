Киноэкскурсии по Москве запустили в столичном транспорте

Кинопутешествия позволят узнать, где снимались знаменитые сцены из фильмов "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Джентльмены удачи", "Застава Ильича" и других отечественных картин

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киноэкскурсии, которые можно совершить на московском городском транспорте, запустили в столице как часть спецпроекта "Кинокарта России". Они действуют на маршрутах автобуса "М3", трамвая № 3 и речного трамвая "Сердце столицы", сообщили организаторы "Кинокарты России".

"Для нас это очень важный этап развития проекта "Кинокарта", когда он становится все более доступен и находит свое применение в обычной жизни. Теперь поездки на общественном транспорте станут гораздо интереснее и для многих превратятся из полусонного передвижения на работу, в школу или домой в увлекательное и познавательное путешествие в мир кино", - сказал главный редактор портала "Кино-театр.ру" Жан Просянов, слова которого привели в сообщении.

Проект разработан платежной системой "Мир" и порталом "Кино-театр.ру". Экскурсии действуют на маршрутах автобуса "М3", трамвая № 3 и речного трамвая "Сердце столицы". При этом Просянов не исключил, что в дальнейшем маршруты киноэкскурсий расширят.

По словам авторов проекта, кинопутешествия позволят узнать, где снимались знаменитые сцены из фильмов "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Джентльмены удачи", "Застава Ильича" и других отечественных картин. Карточки с рассказами о съемках будут сменяться с каждой остановкой общественного транспорта. Озвучил киноэкскурсии российский актер театра и кино Никита Тарасов, известный по фильмам и сериалам "Битва за Севастополь", "Кухня".

Интерактивный проект "Кинокарта России" "Кино-театр.ру" запустил 12 мая при поддержке Института развития интернета и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Проект представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенность проекта в том, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, сопровождая это личными историями и собственными фото. На основе этих меток в разных регионах России уже созданы более 10 киномаршрутов. По словам авторов проекта, "Кинокарта" способствует расширению туристического потенциала регионов России, повышает их узнаваемость, а также позволяет раскрыть возможности регионов в качестве локации для съемок будущих проектов.