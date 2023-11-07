Цискаридзе поставит в Петербурге балет "Щелкунчик"

Премьеру наметили на 3 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона пригласил народного артиста России Николая Цискаридзе поставить в своей хореографической редакции балет "Щелкунчик". Премьеру покажут 3 декабря на сцене БДТ Театр балета имени Леонида Якобсона, сообщил журналистам художественный руководитель театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.

"Мы решили вдохнуть новую жизнь в спектакль "Щелкунчик", который многие годы идет у нас в хореографии Василия Вайнонена. И для нас большая удача, что на это предложение откликнулся Николай Цискаридзе, признанный лучшим в мире Щелкунчиком-принцем. Рады поработать с таким мастером и надеемся, что наш "Щелкунчик" станет сказочным подарком петербуржцам к новогодним праздникам", - сказал Фадеев.

История постановок "Щелкунчика" Петра Чайковского начинается с декабря 1892 года, когда этот балет впервые показали в Мариинском театре. Он шел там в хореографии Льва Иванова на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Из многочисленных постановок балета последующих десятилетий наиболее яркие интерпретации создали Александр Горский, Федор Лопухов, Василий Вайнонен, Юрий Григорович. Самый необычный за всю историю "Щелкунчик" идет ныне в Мариинском театре в постановке и оформлении художника Михаила Шемякина.