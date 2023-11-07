В Москве 14 ноября откроется выставка уличного искусства "Путь сообщения"

Работы будут располагаться на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону ЦСИ "Винзавод" и центра дизайна Artplay

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ЦСИ "Винзавод" и Москомархитектура откроют выставку уличного искусства "Путь сообщения" 14 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Это уже четвертая совместная выставка Москомархитектуры и ЦСИ "Винзавод". Наше сотрудничество - в какой-то степени новое направление во взаимоотношениях города и мира современного искусства. Сегодня много говорится о влиянии среды на человека. И речь не только о визуальном ряде, но и тех посылах и сообщениях, которые через них нам транслируют. Уличное искусство, в частности граффити, - больше, чем картинка, украшающая на первый взгляд невзрачную стену, это еще и большой диалог с людьми через городское пространство", - сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Выставке отдано пространство на территории московского арт-квартала - работы будут располагаться на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: ЦСИ "Винзавод" и центра дизайна Artplay.

Концепция выставки "Путь сообщения" разработана Москомархитектурой и ЦСИ "Винзавод" в направлении Urban+Art как проект поддержки стрит-арт художников. По итогам закрытого конкурса были выбраны шесть художников: Гоша Ykor, Zhihar, Женя Войнар, Андрей Aznet, Сергей Овсейкин (Zukclub) и Никита Dusto.

Выставка "Путь сообщения" продлится до 15 мая 2024 года.