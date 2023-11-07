Театры из шести регионов России представят спектакли на фестивале в Тамбове

Всего в фестивале примут участие 14 коллективов

ТАСС, 7 ноября. Участниками фестиваля "Виват, театр!" в Тамбове, который пройдет с 24 ноября по 3 декабря, станут театральные коллективы из шести регионов России, в программе акцент будет сделан на постановках учебных театров. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя Тамбовского молодежного театра Елена Романова.

"Этот год объявлен в России Годом педагога и наставника, потому было решено привлечь много самодеятельных и учебных театров. Стараемся делать упор на молодых, которые только находятся в стадии обучения. Ожидаются коллективы из шести регионов", - сказала она.

Всего в фестивале примут участие 14 коллективов из Тамбовской, Воронежской, Московской, Пензенской, Вологодской и Самарской областей.

В фестивальной афише - классические постановки "Сон в летнюю ночь", "Валентин и Валентина", "Дорогая Елена Сергеевна" и "С любимыми не расставайтесь". Вместе с тем на тамбовской сцене пройдет премьера спектакля "Сердце Луиджи" студенческого народного театра-лаборатории "Феникс" из Мичуринска. А коллектив Российского института театрального искусства - ГИТИС сыграет пьесу "Коломба" в экспериментальном жанре саундрама.

Первый фестиваль "Виват, театр!" прошел в Тамбове в 2008 году. За время своего существования сначала приобрел статус всероссийского, а затем международного, существенно расширил круг своих участников. Каждую осень фестиваль готовит программу из разножанровых постановок классической русской, зарубежной, а также современной драматургии.