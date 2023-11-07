В Петербурге после реставрации открыли диораму "Форсирование Днепра"

Полотно воспроизводит события сентября 1943 года у Переяслав-Хмельницкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга к 80-летию битвы за Днепр представил отреставрированную диораму, посвященную сражению. Как рассказала корреспонденту ТАСС начальник отдела сохранности памятников культуры и истории музея Ирина Кулешова, для того чтобы подготовить к экспонированию огромное полотно диорамы (4 м в высоту и 20 м в длину) реставраторам пришлось провести целый комплекс работ не в мастерских, а прямо на месте, не снимая картину с подрамника.

"Было очень тяжело подобраться к полотну, поскольку мы не разбирали натурный план, пришлось задействовать специальную конструкцию. Реставраторы разрабатывали определенную методику, им приходилось работать в необычных условиях, но в итоге мы провели комплекс реставрационных работ по укреплению, по удалению загрязнений, по тонировкам - и все это делалось на месте", - подчеркнула Кулешова.

По ее словам, работы были разделены на две части - первая с использованием специальной конструкции для реставрации верхней части полотна, вторая - посвященная нижней части, а также натурному плану. Диорама воспроизводит события сентября 1943 года у города Переяслав-Хмельницкий, где на конкретном участке растянувшегося фронта зарождается наступление, которое не только позволит Красной армии форсировать Днепр, но и уже 6 ноября 1943 года освободить от фашистских захватчиков Киев.

"В 1948 году пять знаменитых архитекторов и художников создали эту диораму. Она многие десятки лет была, в некотором смысле, законсервирована, особенно в период "застоя". Сегодня мы посвятили ее долгожданное открытие не только 80-летию битвы за Днепр, но и 80-летию со дня освобождения Киева от фашистов", - сказал ТАСС директор музея Валерий Крылов.

Полотно создали художники студии имени Грекова. Военным консультантом выступил Герой Советского Союза полковник Левченко, который принимал личное участие в операции и был удостоен по ее итогам высокого звания.

Битва за Днепр - ряд оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в августе - декабре 1943 года для освобождения Левобережной Украины, Донбасса, форсирования Днепра и захвата плацдармов на его правом берегу. Сражение за Днепр стало и одним из самых кровопролитных - по разным оценкам, число потерь с обеих сторон (с учетом убитых и раненых) составило от 1,7 до 2,7 млн человек. За форсирование Днепра более 2,4 тыс. воинам присвоили звание Героя Советского Союза.