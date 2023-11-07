Международный фестиваль детско-юношеского кино и анимации "Мир чудес" сделают ежегодным

Фестиваль организован киностудией им. Горького и "Союзмультфильмом" в партнерстве с Россотрудничеством, "Российской газетой", а также с сербским отделением Международного фонда духовного единства народов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль детско-юношеского кино и анимации "Мир чудес", который проходил в Белграде с 25 по 31 октября, планируют сделать ежегодным, а также проводить в других странах. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм" которая является одним из организаторов фестиваля.

"В течение пяти дней на площадках "Русского дома", Культурного центра општины Земун, општины Старая Пазова, Новый сад, Сремски Карловци, а также Международной Белградской книжной ярмарки проходили показы и творческие встречи с представителями киноиндустрии. Зрители увидели российские кинохиты последних лет, в том числе созданные на киностудии им. Горького ленты для детско-юношеской аудитории, а также коллекцию авторских лент "Союзмультфильма". <...> На площадке фестиваля были проведены переговоры, и стороны сошлись во взаимной инициативе ежегодного проведения фестивалей. Кроме того, в следующем году аналогичные мероприятия могут пройти сразу в нескольких странах балканского региона, СНГ, а также в азиатских государствах", - говорится в сообщении.

Фестиваль проходил в Сербии во второй раз, в 2021 году зрители могли посетить Первый балканский фестиваль мультфильмов, приуроченный к 85-летию киностудии "Союзмультфильм". Фестиваль "Мир чудес" организован киностудией им. Горького и "Союзмультфильмом" в партнерстве с Россотрудничеством, "Российской газетой", а также с сербским отделением Международного фонда духовного единства народов.

"У Сербии и России много общего, и такие фестивали как "Мир чудес" позволяют сохранять и поддерживать взаимный интерес не только между государствами в целом, но и между семьями, родителями и детьми наших стран. Визуальный язык обладает свойством универсальности, доступности, и поэтому лучше всего способствует объединению и диалогу", - отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии им. Горького Юлиана Слащева, слова которой привели в сообщении.