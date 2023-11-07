Гонкуровскую премию присудили Жан-Батисту Андреа

Писатель получил эту высшую литературную награду Франции за роман "Относитесь к ней внимательно"

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Гонкуровская премия за 2023 год присуждена Жан-Батисту Андреа. Церемонию объявления лауреата транслировал телеканал BFMTV.

Писатель получил эту высшую литературную награду Франции за роман "Относитесь к ней внимательно" (Veiller sur elle), выпущенный в 2023 году.

52-летний лауреат, также известный как режиссер и сценарист, поздно пришел к писательскому ремеслу - в 46 лет. С тех пор он успел выпустить три романа, отмеченных престижными наградами. Андреа в своем творчестве сохраняет верность гуманистическим традициям французской литературы.

Роман "Относитесь к ней внимательно" рассказывает историю любви в Италии во времена фашизма между выходцами из разных социальных слоев, которых объединила любовь к искусству.

Лауреат по традиции был объявлен во время трапезы членов Гонкуровской академии в расположенном недалеко от Парижской оперы ресторане "Друан".