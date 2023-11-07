Генеральный директор театра Анна Волк отметила, что начало работы Ткаченко совпало с периодом "перезагрузки" в культурном учреждении

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Главным дирижером Пермского театра оперы и балета стал Владимир Ткаченко, выступивший дирижером и музыкальным руководителем многих проектов театра в последние несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Мне кажется глубоко символичным тот факт, что начало работы Владимира Ткаченко в Пермской опере совпало с периодом "перезагрузки" театра, активного обновления сценического и концертного репертуара. С самого начала было понятно, что ДНК дирижера и театра совпали - в интересе к новому репертуару, к неожиданным программным ходам, к диалогу музыки и сцены: об этом свидетельствует единодушное признание и публики, и коллег, и профессионального сообщества. Теперь Владимир Ткаченко продолжит сотрудничество с Пермской оперой в новом качестве - для меня это в первую очередь значит то, что театр продолжит двигаться к новым художественным рубежам", - передают слова генерального директора Пермского театра оперы и балета Анны Волк в пресс-службе театра.

Сотрудничество дирижера Владимира Ткаченко с Пермским театром оперы и балета началось в сезоне 2019/20. В марте 2022 года он дирижировал спектаклем "Дон Жуан" Марата Гацалова по опере Вольфганга Амадея Моцарта, ставшего визитной карточкой обновленной Пермской оперы. Осенью 2022 года Ткаченко выступил дирижером-постановщиком в проекте "Севагин/ Самодуров/ Пимонов", объединившем музыку Антонио Вивальди с мировыми премьерами двух лидеров современной российской композиторской сцены - Владимира Раннева и Антона Светличного. Эта работа принесла Владимиру Ткаченко сразу две номинации на Национальную театральную премию "Золотая Маска": за спектакли Ultima Thule и "Арктика".

В сезоне 2023/24 первой премьерой театра стала моноопера "Человеческий голос", где Ткаченко работал с примой театра Надеждой Павловой. В проекте партитура Франсиса Пуленка была обрамлена прологом и эпилогом композитора Владимира Горлинского, написанного специально по заказу театра. 3 декабря под управлением Ткаченко состоится очередной премьерный показ спектакля "Человеческий голос" с Павловой, а 24 декабря новый главный дирижер встанет за пульт Новогоднего концерта Пермской оперы.

Ткаченко в 2007 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, класс альта Алексея Людевига, и поступил в аспирантуру консерватории, класс Александра Рихтера. Дирижер стажировался в Университете Северной Айовы (США, 2009) под руководством Джулии Буллард и в Струнной академии Нидерландов (2010), в классах Стефана Метца и Марка Данеля. Также он обучался дирижерской деятельности в 2014-2015 годах в Академии музыки и театра ADADS (Пьяченца, Италия), класс Марко Беретта, а в 2016 году - у профессора Берлинской консерватории Фреда Буткевица. Был стипендиатом правительства Российской Федерации.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".